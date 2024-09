Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister überreicht Bescheid für Busknotenpunkt in Tribsees

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Cristian Pegel überreicht am Samstag am Rande der Veranstaltungsreihe "Spiel der Farben" in Tribsees, an Bürgermeister Bernhard Zieris einen Zuwendungsbescheid über 400.000 Euro für die Rekonstruktion und Erweiterung des vorhandenen Busknotenpunktes an der Kreuzung Clara-Zetkin-Straße/Wiesenweg.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 7. September 2024, 17.30 Uhr

Ort: Vor dem Rathaus, Karl-Marx-Straße 18, 18465 Tribsees

In Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen soll aufgrund der Neuordnung des Linienverkehrs zwischen Rostock - Sanitz - Grimmen und Greifswald und dem stark steigenden Verkehrsaufkommen ein neuer Busknotenpunkt an der Kreuzung Clara-Zetkin-Straße/Wiesenweg umgebaut bzw. um drei Haltestellen erweitert werden. Ergänzt werden soll der Busknotenpunkt mit zwei Fahrradunterständen und Fahrradanlehnbügeln, mit barrierefreien Toilettenanlagen, Sitzbänken sowie ausreichender Straßenbeleuchtung.

Die Fördermittel stehen aus dem Programm "Solidaritätspauschalen für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften" zur Verfügung. Mit diesem Programm unterstützt die Landesregierung Kommunen, die solidarisch die wichtigen Aufgaben zur Integration und Unterbringung von Schutzsuchenden in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften übernehmen (siehe Pressemitteilung Nr. 141/2023).

