Bad Segeberg (ots) - Am Montagabend (25.03.2024) ist es an der Bushaltestelle Holstenplatz in der Königstraße zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem eine geringe Menge Bargeld entwendet wurde. Nach Angaben des 28-jährigen Geschädigten sei gegen 23:10 Uhr ein Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche auf ihn ...

