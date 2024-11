Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Mann will nicht abgeschoben werden

Am Mittwochfrüh widersetzte sich ein 24-Jähriger einer geplanten Abschiebung in Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr wollten Polizeibeamte eine Abschiebung eines 24-jährigen Asylbewerbers durchführen. Mit einer Verfügung standen die Beamten bei dem Mann vor der Tür einer Unterkunft in Warthausen. Dieser weigerte sich jedoch. Er bewaffnete sie sich mit einem Messer und drohte, sich etwas anzutun. Da der Mann mit dem Messer und das Zimmer nicht verließ, kamen Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz vor Ort. Die nahmen den 24-Jährigen in Gewahrsam. Bei dem Zugriff verletzte sich der Mann leicht am Kopf. Die Polizei brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er medizinisch versorgt. Wegen der psychischen Ausnahmesituation kam der 24-Jährige in eine Fachklinik.

++++2212227(TH)

