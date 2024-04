POL-PPRP: Unfall in Weißenburger Straße

Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 22.03.2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5741434) und 25.03.2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5743116) Die am 21.03.2024 als vermisst gemeldete 13-Jährige wurde am 04.04.2024 wohlbehalten angetroffen. Auch die am 23.03.2024 als vermisst gemeldete 14-Jährige konnte am ...

