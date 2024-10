Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.10.2024 - 20.10.2024) kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Rosenstraße. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20:00 Uhr und 04:45 Uhr gewaltsam über den Haupteingang Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren der Bäckerei öffneten die Täter gewaltsam einen Tresor und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges im Bereich der Rosenstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

