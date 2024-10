Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten an Kreuzung.

Lippe (ots)

Am Freitag (18.10.2024) kam es gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung Liemer Weg / Isringhausen-Ring zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen missachtete nach aktuellem Kenntnisstand mit seinem Audi beim Überqueren der Kreuzung die Vorfahrt einer 48-jährigen Frau aus Lemgo, die mit ihrem Audi A4 auf dem Isringhausen-Ring unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau auf einen an der Haltelinie wartenden VW Golf geschoben, der von einem 73-jährigen Mann aus Herford gelenkt wurde. Der Unfallverursacher und die 48-jährige Fahrerin wurden leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum Herford gebracht, während die 48-Jährige ins Klinikum Detmold eingeliefert wurde. Der 73-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. Der Audi des Unfallverursachers und der Audi A4 der 48-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW Golf blieb fahrbereit. Aufgrund ausgelaufenen Öls musste die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen.

