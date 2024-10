Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Friseursalon.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.10.2024 - 18.10.2024) kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Hermannstraße. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Salon wurden Spuren einer Durchsuchung festgestellt. Ob und in welchem Umfang Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges im Bereich der Hermannstraße/Bismarckstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell