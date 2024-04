Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegales Tuning: Weiterfahrt untersagt

Kaiserslautern (ots)

Wegen illegalem Tuning hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einem Autofahrer die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug war einer Polizeistreife gegen 2 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Mercedes so einiges "frisiert" war. Unter anderem war der Wagen tiefer gelegt, so dass die Mindestbodenfreiheit unterschritten war. Die Polizei leitete gegen 23-jährigen Fahrer ein Bußgeldverfahren ein. Seinen Wagen muss er erstmal stehen lassen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell