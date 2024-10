Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Vereinsräume.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.10.2024 - 18.10.2024) kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Vereins in der Elisabethstraße. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20:30 Uhr und 07:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Vereinsräumen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der genaue Umfang des Diebesguts wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Elisabethstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

