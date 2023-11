Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Mehrere Wohnungseinbrüche

Bergkamen (ots)

Am Dienstag, 07.11.23 kam es in Bergkamen in der Karl-Liebknecht- und in der Stresemannstraße zu drei Wohnungseinbrüchen.

Zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter zum Teil gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 - 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell