Polizei Köln

POL-K: 221123-2-K E-Bike Fahrer stoßen zusammen - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (22. November) in Köln-Lindenthal sind zwei E Bike-Fahrer (62, 24) im Kreuzungsbereich Bachemer Straße/Geibelstraße zusammengestoßen und gestürzt. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 62-Jährige gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bachemer Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs, als er mit dem aus der Geibelstraße kommende E-Biker kollidierte. (bk/me/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell