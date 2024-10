Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheitsfahrt ohne Ausweisdokumente.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Freitag (18.10.2024) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:35 Uhr ein Opel Astra in der Beetstraße durch seine auffällige Fahrweise auf. Der Fahrer blieb mehrmals ohne erkennbaren Grund stehen und fuhr ungewöhnlich langsam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle verlief ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Fahrer positiv. Dem Mann aus Bulgarien wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der Beschuldigte weder einen Führerschein noch Ausweispapiere vorzeigen konnte und keine feste Meldeadresse in Deutschland hat, wurde er zur Identitätsfeststellung vorläufig in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen, insbesondere zur Fahrerlaubnis des Mannes, dauern an.

