Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 85-jähriger Pkw-Fahrer kommt in Gegenverkehr - ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden - #polsiwi

Siegen - Kaan-Marienborn (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (17. September) ist es auf der Landstraße L 719 zwischen Siegen - Kaan-Marienborn und Feuersbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 85-jähriger Senior fuhr gegen 10:18 Uhr mit seinem BMW in Fahrtrichtung Feuersbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor er infolge eines internistischen Notfalls die Kontrolle über seinen PKW. Der Wagen geriet auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Hier kamen ihm mehrere Fahrzeuge entgegen. Ein 77-jähriger Mitsubishi-Fahrer und der 26-jährige Fahrer eines Ford Transits konnten eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 85-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die Landstraße bis 13:15 Uhr komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell