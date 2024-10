POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 331 zwischen Teschendorf und Burg Stargard mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Neustrelitz (ots) - Am 30.09.2024,gegen 01:50 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Markt in Neustrelitz gerufen. Im Dachgeschoss ist es im Bad der Wohnung einer 35-jährigen Deutschen zum Brandausbruch gekommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde alle Bewohner des Hauses evakuiert. Die Kameraden der Freiwilligen ...

mehr