POL-NB: Diebstähle von E-Bikes und Fahrradträgern auf der Insel Usedom (LK V-G)

Für die Einsätzkräfte des Polizeireviers Heringsdorf kam es am Vormittag des 29.09.2024 zu insgesamt vier Einsätzen auf Grund von Diebstahlshandlungen in den drei Kaiserbädern auf der Insel Usedom. Im Bereich der Dünenstraße in Ahlbeck wurden zunächst zwei E-Bikes der Marke "Velo de Ville" , in der Farbe schwarz vom einem Fahrradträger und im Nahbereich ein Fahrradträger der Marke "Thule" von einem weiteren PKW entwendet. Ebenfalls Fahrradträger der Marke "Thule" waren Ziel von bislang unbekannten Tätern. So wurde im Fischerweg im Seebad Bansin und im Dünenweg im Ostseebad Heringsdorf jeweils ein Fahrradträger von einem PKW entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Heringsdorf geführt.

In diesem Zusammenhang ruft die Polizei Zeugen auf, die in den Nachtstunden vom 28.09.2024 zum 29.09.2024 etwas Ungewöhnliches an den Tatorten oder deren Nachbereichen beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/2790 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

