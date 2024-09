POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 88-jährigen Frau aus Stralsund

Röbel/Müritz (ots) - Am 28.09.2024 gegen 10:35 Uhr ereignete sich in Röbel ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer aus Schleswig-Holstein mit seinem PKW Mercedes den Parkplatz eines Hotels in der Straße der Deutschen Einheit. ...

mehr