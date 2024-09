Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erheblicher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Röbel/Müritz (LK MSE)

Röbel/Müritz (ots)

Am 28.09.2024 gegen 10:35 Uhr ereignete sich in Röbel ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand.

Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer aus Schleswig-Holstein mit seinem PKW Mercedes den Parkplatz eines Hotels in der Straße der Deutschen Einheit. Dabei erkannte er, dass hier das Parken nur für Hotelgäste erlaubt ist und wollte den Parkplatz wieder verlassen. Dabei verwechselte er das Gas- und Bremspedal, überfuhr in der Folge 3 Parkplatzmarkierungsschilder und beschädigte 8 Begrenzungspfosten. Zum Stillstand kam der PKW erst, als er am Ende des Parkplatzes ein geparktes Fahrzeug rammte. Beide Fahrzeuge waren durch den Aufprall so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

