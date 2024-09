POL-NB: 15-Jährige wieder da - Rücknahme der öffentlichen Suche

PR Heringsdorf (ots) - Am 23.09.2024, gegen 22:20 Uhr, kam es zum Brand eines reetgedeckten Ferienhauses in Lütow. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Die 70 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Neuendorf/Lütow, Lassan, Zinnowitz, Zempin, Trassenheide, Karlshagen, Wolgast und Bannemin/Mölschow ...

