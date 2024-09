POL-NB: Wohnungsbrand in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Ueckermünde (ots) - Am 29.09.2024, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Karl-Marx-Straße in Eggesin zum Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin, Ueckermünde, Bellin und Ahlbeck begannen umgehend mit den ...

mehr