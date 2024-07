POL-E: Essen: Unbekannter Rennradfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45279 E.-Freisenbruch: Am 19. Juli gegen 8:45 Uhr war eine 27-Jährige zu Fuß auf der Bochumer Landstraße in Richtung Wattenscheider Hellweg unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle "Zweibachegge" wurde sie auf dem Bürgersteig von hinten von einem unbekannten Radler angefahren. Nachdem der Radfahrer an ihr vorbeigefahren war, wurde er von einem Passanten ...

mehr