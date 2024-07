Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45279 E.-Freisenbruch:

Am 19. Juli gegen 8:45 Uhr war eine 27-Jährige zu Fuß auf der Bochumer Landstraße in Richtung Wattenscheider Hellweg unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle "Zweibachegge" wurde sie auf dem Bürgersteig von hinten von einem unbekannten Radler angefahren. Nachdem der Radfahrer an ihr vorbeigefahren war, wurde er von einem Passanten angesprochen. Anschließend flüchtete der Unbekannte auf dem Zweirad in Richtung Alleestraße. Die 27-jährige Essenerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei den Passanten sowie Zeugen, die Angaben zum Radfahrer machen können. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - Ca. 35 Jahre alt - Ca. 1,90 m groß - dunkel gekleidet

Wenn Sie Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem gesuchten Radfahrer machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell