POL-WHV: Unfallflucht in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.09.2024 erhielt die Bockhorner Polizei Kenntnis darüber, dass an der Zufahrt zu einer landwirtschaftlichen Grünfläche am Grabhorner Weg in Bockhorn eine beschädigte Zähleranschlusssäule festgestellt wurde.

Nach den ersten Feststellungen dürfte es sich um Folgen einer Kollision mit einem bislang unbekannten Fahrzeug handeln.

Im Rahmen der ersten Aufnahmen erhalten die Beamten den Hinweis, dass der Schaden bereits am 24.09.2024 oder 25.09.2024 verursacht wurde und eine entsprechende Meldung an die Gemeinde Bockhorn ergangen sei. Bei der geschädigten Gemeinde ist auf Rückfrage allerdings bislang keine Meldung eingegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

