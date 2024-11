Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Drogenfund am Bahnhof, Lebensmitteltransporter ohne Kühlung unterwegs

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Kontrolle am Bahnhof führt zu Betäubungsmittel- und Waffenfund

Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim einen 23-jährigen Mann am Bahnhof. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden etwa 30 Gramm Haschisch und mehrere verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Zudem führte der Mann einen Schlagring mit sich. Das Mobiltelefon des Mannes wurde aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Großrinderfeld/A81: Lebensmitteltransporter ohne Kühlung gestoppt - Ware sichergestellt

Am Freitagvormittag gegen 10.50 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei auf dem Parkplatz "Gerchsheimer Grund" an der Autobahn 81 einen 55-jährigen Fahrer eines Lebensmitteltransporters. Der Mann wurde bereits Ende Oktober kontrolliert, als deutliche Mängel an der Kühlung festgestellt werden konnten, sodass ein Teil der Ware entsorgt werden musste. Bei der Überprüfung am Freitag wurden die verderblichen Lebensmittel wieder nicht wie erforderlich gekühlt, weshalb das Veterinäramt Main-Tauber hinzugezogen wurde. Dieses stellte fest, dass die Ware, darunter Fleisch- und Milchprodukte, die vorgeschriebene Temperatur deutlich überschritten hatte. Die betroffenen Lebensmittel wurden amtlich sichergestellt und vernichtet. Der Gesamtwert der Ware beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Die weiteren Maßnahmen gegenüber der Transportfirma werden durch das Veterinäramt des Landratsamts Main-Tauber übernommen.

