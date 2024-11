Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfall, Sachbeschädigung und Jagdwilderei

Heilbronn (ots)

Rosenberg: 27-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine verletzte Person und etwa 35.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der Landesstraße 1095 bei Rosenberg. Um kurz vor 14 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi aus Richtung Rosenberg kommend nach Berolzheim. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 48-Jähriger mit seinem Transporter von dem Wittstadter Weg auf die L1095 einfahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Opel Transporter, wobei sich der Audi-Fahrer, wie eingangs erwähnt, leichte Verletzungen zuzog. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der damit verbundenen Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es auf dem Streckenabschnitt zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Schwarzach: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter schlugen am gestrigen Dienstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr die Seitenscheiben einer Bushaltestelle in der Hauptstraße im Teilort Unterschwarzach ein. Der entstandene Sachschaden an der Haltestelle "Schwarzacher Hof" wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter 06262 9177080 entgegen.

Walldürn: Verdacht auf Jagwilderei im Jagdbogen Altheim III - Zeugen gesucht

Am vergangenen Sonntag erlegte ein Jäger im Jagdbogen Altheim III ein mit einem älteren Laufschuss verletztes Bockkitz. Zwei Tage zuvor, am 15. November, hörte der Jäger im Gewann Weckers, oberhalb des Holzplatzes im Kudacher Grund, einen Schuss, den er nicht zuordnen konnte. In diesem Zusammenhang bemerkte der Jäger auch einen wegfahrenden Pkw. Es wird vermutet, dass der Unbekannte mit einer Kleinkaliberwaffe auf das Kitz schoss und dieses am Vorderlauf verletzte.

Wer hat verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim unter 09341 810 entgegen.

