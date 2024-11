Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Parkendes Auto an Gemeindehalle beschädigt

Brakel (ots)

In der Nähe der Gemeindehalle Brakel-Hembsen ist ein parkendes Fahrzeug beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Der graue Mercedes ist am Samstag, 9. November, gegen 21.30 Uhr an der Landwehrstraße am Straßenrand gegenüber der Gemeindehalle abgestellt worden. An diesem Abend fand in der Halle eine Vor-Abi-Fete statt. Als der Mercedes-Fahrer in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite fest.

Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Fahrzeug der die Landwehrstraße in Fahrtrichtung K18 Brakel befuhr und dabei den Mercedes streifte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher. Dessen Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß wahrscheinlich am rechten Frontscheinwerfer beschädigt. Um Hinweise bittet die Polizei Höxter unter 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell