Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen: 70.000 Euro Schaden

Brakel (ots)

Auf rund 70.000 Euro wird der entstandene Sachschaden bei einem Unfall in Brakel geschätzt. Ein hochwertiges Mercedes-Coupe erlitt Totalschaden, die Schäden an einem VW Passat sind ebenfalls erheblich. Die beteiligten Personen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Am Mittwoch, 13. November, fuhr gegen 17.30 Uhr eine 26-Jährige in einem VW Passat die Bruchtauenstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Bökendorfer Straße wollte sie links abbiegen, achtete aber nicht auf einen entgegenkommenden Mercedes, gefahren von einem 29-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

