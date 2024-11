Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizeistreife entdeckt zufällig Unfallauto auf der K50

Brakel (ots)

Glück im Unglück hatte ein 39-jähriger aus Bad Driburg, nachdem er am Dienstag, 12. November, mit seinem Ford Fiesta zwischen Brakel-Istrup und Riesel verunglückt war. Direkt nach dem Unfallgeschehen befuhr ein Streifenwagen der Polizei die K50 und entdeckte den auf der Seite liegenden Unfallwagen. Das Streifenteam verständigte sofort die Rettungskräfte und sicherte die Unfallstelle ab. Der 39-Jährige hatte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können, durch den Unfall aber leichte Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 16.45 Uhr mit seinem Ford auf der K50 in einem Kurvenbereich zu weit an den Fahrbahnrand geraten, versuchte gegenzulenken und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Böschung. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb mit der rechten Fahrzeugseite auf der Straße liegen. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von geschätzt 20.000 Euro.

