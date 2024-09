Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzreicher Nachmittag für die Feuerwehr Kiel

Kiel (ots)

Am Sonntag, dem 08.09.2024 entwickelte sich bei zunächst strahlendem Sonnenschein ein einsatzreicher Tag für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kiel. Die im Tagesverlauf stetig steigenden, hohen Temperaturen sorgten zunächst für eine angespannte Situation des Kieler Rettungsdienstes. Auch bei den Sportlern des Kiel-Laufes sorgten die Temperaturen für eine hohe körperliche Belastung die zu einem nicht unerheblichen Einsatzaufkommen führte. Die Feuerwehr rückte am Nachmittag sogar mit Ihrem Einsatzleitwagen, diversen Rettungswagen und den freiwilligen Feuerwehren aus Gaarden und Suchsdorf aus um eine Einsatzstruktur direkt in der Innenstadt aufzubauen und den Kiel-Lauf zu unterstützen. Es wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Stationen aufgebaut an denen Sportler mittels Wasser gekühlt werden konnten. In der Fleethörn wurden Personen mit Kreislaufproblemen durch Notärzte versorgt und ggf. in ein Krankenhaus eingewiesen. Parallel zu diesem Einsatzgeschehen rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch zu einem Verkehrsunfall nach Friedrichsort aus. Es wurde gemeldet, dass es einen Unfall mit zwei PKW und 5 beteiligten Personen gegeben habe die nun Ihre Fahrzeuge nicht mehr verlassen könnten. Auch hier rückte die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften aus und konnte die Situation schnell klären. Glücklicherweise wurde bei dem Unfallgeschehen niemand in seinem Fahrzeug eingeklemmt, jedoch hatte sich die Tür eines Fahrzeugs durch die Wucht des Aufpralles derartig verklemmt, dass die Person sich nicht selbständig aus Ihrem Fahrzeug befreien konnte. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schnell klären und die Person befreien. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell