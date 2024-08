Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rücklingsallee, Dienstag, 27.08.2024, 16.30 Uhr - 17.00 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person entwendete den Rucksack samt Inhalt aus einem Schließfach eines Lebensmittelmarktes in der Rückingsallee in Northeim. Der 40-jährige Geschädigte verstaute seinen Rucksack in Tarnfarben inklusive technischer Geräte, Verpflegung und Schlüssel in dem Schließfach, welches sich ...

