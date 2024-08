POL-NOM: Unbekannter entwendet Rucksack aus Schließfach

Northeim (ots) - Einbeck, Fröbelstraße, Dienstag, 27.8.2024, 17.30-20.30 Uhr EINBECK (Wol) - Person in Gewahrsam genommen. Am heutigen Abend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Einbecker Fröbelstraße zu einer mutmaßlichen Gefährdungslage. Die Situation konnte geklärt werden und ein 42-jähriger Mann in Gewahrsam genommen werden. Aktuell erfolgen Zeugenvernehmungen sowie die Vernehmung des Einbeckers. Bis die Vernehmungen und weitere polizeiliche Maßnahmen ...

mehr