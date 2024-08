Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeieinsatz in Einbeck

Northeim (ots)

Einbeck, Fröbelstraße, Dienstag, 27.8.2024, 17.30-20.30 Uhr

EINBECK (Wol) - Person in Gewahrsam genommen.

Am heutigen Abend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Einbecker Fröbelstraße zu einer mutmaßlichen Gefährdungslage. Die Situation konnte geklärt werden und ein 42-jähriger Mann in Gewahrsam genommen werden.

Aktuell erfolgen Zeugenvernehmungen sowie die Vernehmung des Einbeckers. Bis die Vernehmungen und weitere polizeiliche Maßnahmen abgeschlossen sind, ist eine Darstellung des Einsatzes nicht möglich. Hierzu wird am Mittwoch, nach Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, eine erneute Pressemitteilung erfolgen.

Während des Polizeieinsatzes bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Um den Einsatz sicher durchzuführen wurde der Bereich durch die Polizei abgesperrt.

Die Polizeiinspektion Northeim wurde während des Einsatzes durch mehrere Nachbardienststellen unterstützt. Eine Auflistung dazu erfolgt am morgigen Tag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell