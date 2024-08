Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus getragenem Rucksack entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.08.2024; 12:00 Uhr

Am Montagmittag, den 26.08.2024, war eine 83jährige Frau aus Einbeck fußläufig in der Straße Neuer Markt, in der Innenstadt, unterwegs. Hierbei muss ihr ein bislang noch unbekannter Täter gefolgt und ihr aus dem getragenen Rucksack die Geldbörse entwendet haben. Darin befanden sich 500,- Euro Bargeld. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05561-31310 zu melden.

