FW-Kiel: Kellerbrand in Kiel-Suchsdorf

Kiel (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag gegen 14:30 meldeten gleich mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung in einem Kleingartengelände am Hasseldieksdammer Weg in Kiel. Der Rauch zog in Richtung Robert-Koch-Straße und sorgte für eine starke Geruchsbelästigung in den anliegenden Gebäuden. Nach Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache der Feuerwehr Kiel am Westring stellte sich heraus, dass eine ...

