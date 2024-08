Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brennt Gartenlaube in voller Ausdehnung in Kiel

Kiel (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag gegen 14:30 meldeten gleich mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung in einem Kleingartengelände am Hasseldieksdammer Weg in Kiel. Der Rauch zog in Richtung Robert-Koch-Straße und sorgte für eine starke Geruchsbelästigung in den anliegenden Gebäuden. Nach Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache der Feuerwehr Kiel am Westring stellte sich heraus, dass eine freistehende Gartenlaube in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich langwierig, weil Glutnester auseinandergezogen und abgelöscht werden mussten. Anwohner wurden angewiesen Fenster und Türen ihrer Wohnungen zu schließen. Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz beendet, Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren 20 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Kiel im Einsatz.

