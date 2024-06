Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brand in einer offenen Lagerhalle, starke Rauchentwicklung

Kiel (ots)

Gegen 14:50 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Ottostraße nach Kiel-Moorsee alarmiert. Schon auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften klar, dass es sich um keinen Routineeinsatz handeln würde. Eine dicht schwarze Rauchwolke war weithin zu sehen. Sofort wurde die Alarmstufe auf "Feuer groß" erhöht. Insgesamt 45 Einsatzkräfte aller wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Moorsee und Rönne machten sich auf den Weg. In einer etwa 50x100 m großen Lagerhalle in einem Rohstoffhandel brannte auf etwa einen Drittel der Fläche dort gelagerter Abfall. Die offene Halle war vollständig verraucht. Durch die schnelle Brandbekämpfung, unter anderem über die Drehleiter konnte um 16:30 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden. Zurzeit werden noch letzte Glutnester durch Auseinanderziehen mit einem Teleskoplader der Feuerwehr geöffnet und dann gelöscht. Die Maßnahmen werden sich noch bis in die Abendstunden ziehen. Die schnelle Alarmierung und das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten einen größeren Schaden verhindern. Die Halle bleibt nutzbar. Verletzt wurde niemand.

