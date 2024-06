Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einer Bäckerei in Kiel Wellsee

Kiel (ots)

Heute Vormittag um 10:40 Uhr erreichten mehrere Anrufe die Integrierte Regionalleitstelle Mitte in Kiel, es soll aus einer Bäckerei qualmen, Menschen sollten nicht betroffen sein. Es wurde ein Löschzug der Ostwache, ergänzt durch Kräfte der Hauptwache der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte der FF Wellsee zu dem Objekt in der Liebigstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Lage bestätigt, in dem Laden war es zu einem Brandereignis an der Heizungsanlage gekommen, sofort wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr eingeleitet. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, kam jedoch nicht zum Einsatz. Nach kurzer Zeit konnte Feuer aus gemeldet werden, Nachlösch und Belüftungsmaßnahmen wurden durchgeführt, 2 Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden, nach etwas mehr als einer Stunde konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen. Insgesamt waren etwa 30 Einsatzkräfte vor Ort

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell