Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kiel Russee - Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung

Kiel (ots)

Zehlendorfer Str, 01.07.2024, 04:36 Uhr. In den frühen Morgenstunden des 01. Juli gingen bei der Integrierten Regionalleitstelle Mitte der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe ein, die einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Kiel Russee meldeten.

Aufgrund der Meldung wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatzort entsandt. Schon auf der Anfahrt bestätigte sich für die ersten Feuerwehrkräfte eine starke Rauchentwicklung in dem betroffenen Straßenzug. Die erste Lageerkundung durch die Einheitsführer ergab ein Feuer im Keller sowie zwei verletzte Personen, die Rauch eingeatmet hatten.

In der Anfangsphase bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das gesamte Gebäude übergreifen könnte. Dies konnte jedoch durch das umsichtige Verhalten der zuerst eintreffenden Feuerwehrkräfte verhindert werden, indem mehrere Trupps mit Angriffsrohren eingesetzt wurden. Zwei Personen wurden rettungsdienstlich betreut und eine Person anschließend ins Krankenhaus transportiert.

Durch den massiven Löscheinsatz und die tatkräftige Unterstützung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Russee sowie der Haupt- und Ostwache konnte der Brand schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden.

Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft war, wurden Belüftungsmaßnahmen eingeleitet und mithilfe einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht.

Im Einsatz waren die Hauptwache, unterstützt durch die Ostwache, die Freiwillige Feuerwehr Russee, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst.

Insgesamt waren 38 Feuerwehr- und Rettungskräfte mit 16 Fahrzeugen vor Ort tätig. Die Gesamtdauer des Einsatzes betrug voraussichtlich ca. 90 Minuten.

