Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit 190 km/h über die B64: Zivilstreife erwischt schnellen BMW

Kreis Höxter (ots)

Mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 190 km/h war ein BMW auf der B64 zwischen Brakel und Bad Driburg unterwegs. Allerdings hatte der 19-Jährige Fahrer nicht mit einer Zivilstreife der Polizei gerechnet, die seine Geschwindigkeitsverstöße registrierte und schließlich aus dem Verkehr zog.

Der 1er BMW war am Freitag, 8. November, auf der B64 in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs. Etwa in Höhe der Abfahrten Istrup und Herste war einer Zivilstreife der schnelle Wagen im Rahmen von allgemeinen Geschwindigkeitskontrollen aufgefallen. Durch Nachfahren wurde die Geschwindigkeit über eine Strecke von mehreren hundert Metern gemessen. Im Bereich Josefsmühle kurz vor Bad Driburg konnte der 19-Jährige schließlich angehalten und kontrolliert werden. Bei der vorwerfbaren Geschwindigkeitsübertretung von 52 km/h (nach Toleranzabzug) erwarten ihn voraussichtlich ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Insgesamt wurden im Rahmen der gut dreistündigen Geschwindigkeitskontrolle auf der B64 neun Verkehrsordnungswidrigkeiten und ein Verwarngeld erhoben.

Aufgefallen war in Höhe Brakel außerdem der 39-jährige Fahrer eines Ford Fusion, der bei der Kontrolle einen kroatischen Führerschein aushändigte. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Führerschein zwar in Art und Umfang einem Original ähnelte, es sich jedoch um eine Totalfälschung in sehr guter Qualität handelte. Dem 39-jährigen Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit Urkundenfälschung. Die Weiterfahrt und das zukünftige Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugs im Inland wurde ihm untersagt. (nig)

