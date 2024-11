Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Beverungen (ots)

Am Samstag, 2. November, wurde in Beverungen ein parkendes Fahrzeug zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr in der Kasseler Straße 4, unmittelbar vor einem Hotel, angefahren. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hat die Unfallstelle verlassen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Die Polizei bittet daher um Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben machen können. Hinweise bitte an Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell