POL-HX: Auto fährt auf bremsenden Traktor auf

Willebadessen (ots) - In Willebadessen wird ein 84-Jähriger vermisst. Er war zuletzt am Samstag, 9. November, um 16.30 Uhr in einer Wohneinrichtung in der Straße "Zur Vituskapelle" in Willebadessen gesehen worden. Diese hat er später unbemerkt mit unbekanntem Ziel verlassen. Er ist dement und womöglich ohne Orientierung. Die bisherigen Suchmaßnahmen verlief ohne Erfolg. Der Mann wird beschrieben als 1,70 Meter groß, ...

