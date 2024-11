POL-HX: 84-Jähriger in Willebadessen vermisst

Beverungen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4 Uhr, schlugen unbekannte Täter in einem Juweliergeschäft in Beverungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten die Täter flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Am Mittwoch, 6. November, warfen unbekannte Täter Gullydeckel in das Geschäft an der "Lange Straße" in Beverungen und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Nach kurzer Zeit flüchteten die ...

mehr