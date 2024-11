POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.11.2024

Goslar (ots) - Am Mittwochmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Mülleimer auf einer Damentoilette in einer Schule in Brand. Die Polizei rückte zusammen mit der Feuerwehr kurz nach der Meldung einer Lehrerin gegen 13:30 Uhr in der Straße Bei der Eiche im Ortsteil Oker an. Zwei Schülerinnen wurden leicht verletzt. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. ...

