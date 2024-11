Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Juweliergeschäft

Beverungen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4 Uhr, schlugen unbekannte Täter in einem Juweliergeschäft in Beverungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten die Täter flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Am Mittwoch, 6. November, warfen unbekannte Täter Gullydeckel in das Geschäft an der "Lange Straße" in Beverungen und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Nach kurzer Zeit flüchteten die Täter vom Tatort in Richtung Höxter. Wie hoch die Tatbeute ist, ist nach jetzigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, insbesondere gegen 4 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht oder ein Fahrzeug in der Nähe des Tatorts wahrgenommen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

