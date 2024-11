Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kassiererin verletzt und geflüchtet

Kassiererin verletzt und geflüchtet Borgentreich (ots)

Am Mittwoch, 6. November, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Emmerkertorstraße in Borgentreich zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Kassiererin wurde dabei verletzt. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Gegen 17.15 Uhr kamen zwei Männer mit ausgebeulten Jackentaschen zur Kasse und wollten diese passieren. Eine 44-jährige Kassiererin stellte sich den beiden Männern in den Weg und sprach sie an. Daraufhin flüchtete einer der Männer aus dem Laden. Der andere Mann schubste die Kassiererin erste gegen einen Einkaufswagen und stieß sie anschließend zu Boden. Dabei zog sich die 44-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Mann flüchtet ebenfalls in unbekannte Richtung. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über den Wert der entwendeten Ware liegen bislang noch keine genauen Informationen vor. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gefasst werden. Nach Zeugenaussagen werden die Täter wie folgt beschrieben: 1. TV: Männlich, etwa Mitte 30 bis Anfang 40 Jahre alt, schwarzer Vollbart, sportliche Statur, gesprochen Sprache russisch, trug eine schwarze Jacke. 2. TV: Männlich, etwa Mitte 30 bis Anfang 40 Jahre alt, schwarzer Vollbart, schlanke Statur, trug eine braune Jacke und eine helle Hose. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell