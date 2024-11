POL-HX: 14-Jährige in Borgentreich vermisst

Beverungen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Beverungen wurden am Montag, 5. November, drei Fahrzeuge beschädigt. Eine 55-jährige Frau aus Warburg verletzte sich dabei leicht. Gegen 10:30 Uhr fuhr die 55-Jährige mit ihrem Ford auf der B241 in Richtung Beverungen und beabsichtigte, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah sie den entgegenkommenden Verkehr, sodass es im ...

