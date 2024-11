Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegenverkehr übersehen, drei Fahrzeuge beschädigt

Beverungen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Beverungen wurden am Montag, 5. November, drei Fahrzeuge beschädigt. Eine 55-jährige Frau aus Warburg verletzte sich dabei leicht. Gegen 10:30 Uhr fuhr die 55-Jährige mit ihrem Ford auf der B241 in Richtung Beverungen und beabsichtigte, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah sie den entgegenkommenden Verkehr, sodass es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Opel Astra kam. Durch die Kollision rutschten beide Fahrzeuge auf einen stehenden Dacia Logan, der in der Lindenstraße verkehrsbedingt wartete. Die 49-jährige Opel-Fahrerin aus Beverungen sowie der 72-jährige Fahrer des Dacia, ebenfalls aus Beverungen, blieben bei dem Unfall unverletzt. Die 55-jährige Warburgerin zog sich jedoch leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 14.000 Euro. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden./rek

