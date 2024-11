Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Höxter-Albaxen (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat am frühen Samstag Morgen in Albaxen in der Hansastraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war von Albaxen in Richtung Stahle unterwegs und streifte mit seinem Pkw einen geparkten Pkw. Anschließend geriet der Pkw offensichtlich außer Kontrolle und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich dadurch leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden (SU).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell