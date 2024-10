Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0643 --Mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Humboldtstraße Zeit: 18.10.2024, 02:00 Uhr

Ein 24 Jahre alter Mann erlitt im Bremer Steintor nach einer Auseinandersetzung mit einem 52-Jährigen in der Nacht zu Freitag Messerstiche. Die Polizei sucht Zeugen

Der 52 Jahre alte Mann war gegen 02:00 Uhr in der Humboldtstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er von dem 24-Jährigen attackiert und habe sich daraufhin mit einem Messer verteidigt. Der 24-Jährige wiederum gab gegenüber den Einsatzkräften an, er hätte den 52-Jährigen lediglich angesprochen und nach Geld gefragt. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, die Stiche waren nicht lebensgefährlich. Die Polizisten fertigten diverse Strafanzeigen und beschlagnahmten das Messer des 52-Jährigen und nahmen ihn mit auf die Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell