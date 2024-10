Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0637 --Überfall auf Schmuckgeschäft--

Bremen (ots)

-

Ein unbekannter Täter überfiel am Mittwochmittag ein Juweliergeschäft in der Altstadt, bedrohte die Angestellte und erbeutete Goldschmuck. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen

Etwa um 12:20 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum des Geschäftes in der Böttcherstraße und ließ sich zunächst die Auslage zeigen. Plötzlich drückte er der 40 Jahre alten Mitarbeiterin einen schwarzen Gegenstand, den diese als Schusswaffe wahrnahm, in den Rücken. Er griff in die Auslage, nahm sich Goldschmuck und steckte diesen in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend rannte er nach draußen. Vor dem Geschäft stieß der Räuber mit einem Passanten zusammen, prallte gegen einen aufgestellten Kleiderständer und kam kurzzeitig zu Fall. Er flüchtete in Richtung Martinistraße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und ca. 180 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze, schwarze Haare, einen kurzen Bart und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer grauen Hose. Der mitgeführte Rucksack war grau. Er sprach Italienisch.

Zeugen, die den Mann in der Böttcherstraße, der Martinistraße oder in der näheren Umgebung gesehen haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell