POL-HB: Nr.: 0640--Rollerflucht endet mit Unfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 15.10.24, 03.15 Uhr In der Nacht zu Dienstag wurde vermutlich bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Neustadt ein 26 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Laut Zeugenaussagen kam es in der Nacht gegen 3.15 Uhr vor einer Bar am Buntentorsteinweg zwischen dem 26-Jährigen und vier bis ...

mehr